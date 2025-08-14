Войти

Поправка Гетманцева дозволила повернути рекламу казино

Реклама азартних ігор в Україні знову стала можливою для окремих онлайн-видань після ухвалення змін до профільного закону.

Мораторій на таку рекламу діяв з 2024 року, а на початку 2025-го його закріпили на рівні закону, який підписав президент Зеленський. Проте між читаннями до документа внесли положення, яке дозволяє розміщення гральної реклами у медіа з маркуванням «21+». Правку вніс голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Реєстрація такого онлайн-ЗМІ у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення коштує 4 тис. грн та займає кілька днів. Жодних технічних перевірок віку аудиторії не передбачено. Одними з перших статус «21+» отримали сайти, пов’язані з бізнесменом Максимом Кріппою, якого вважають бізнес-партнером Гетманцева.

Інформація про цю норму стала публічно відомою після коментаря керівника PlayCity Максима Новікова у Facebook під час дискусії з журналістами. Саме тоді вперше пролунала згадка, що реклама для «21+»-медіа в Україні дозволена.

Таким чином, приклад винахідливості народних депутатів у пошуку “збалансованих рішень” між забороною та інтересами грального бізнесу, безумовно, заслуговує на окрему увагу НАБУ та САП.

казино, Гетманцев
