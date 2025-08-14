Поправка Гетманцева дозволила повернути рекламу казино

Реклама азартних ігор в Україні знову стала можливою для окремих онлайн-видань після ухвалення змін до профільного закону.
Мораторій на таку рекламу діяв з 2024 року, а на початку 2025-го його закріпили на рівні закону, який підписав президент Зеленський. Проте між читаннями до документа внесли положення, яке дозволяє розміщення гральної реклами у медіа з маркуванням «21+». Правку вніс голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Реєстрація такого онлайн-ЗМІ у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення коштує 4 тис. грн та займає кілька днів. Жодних технічних перевірок віку аудиторії не передбачено. Одними з перших статус «21+» отримали сайти, пов’язані з бізнесменом Максимом Кріппою, якого вважають бізнес-партнером Гетманцева.
Інформація про цю норму стала публічно відомою після коментаря керівника PlayCity Максима Новікова у Facebook під час дискусії з журналістами. Саме тоді вперше пролунала згадка, що реклама для «21+»-медіа в Україні дозволена.
Таким чином, приклад винахідливості народних депутатів у пошуку “збалансованих рішень” між забороною та інтересами грального бізнесу, безумовно, заслуговує на окрему увагу НАБУ та САП.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023