Майже третина міжнародних перевізників працюють нелегально

З понад 20 000 регулярних автобусних перевізників з України за кордон 30% працюють нелегально. Таку оцінку назвала LIGA.net директорка громадської спілки (ГС) "Міжнаціональна асоціація перевізників та автостанцій" (МАПА) Альона Векліч. Вона посилається на дані членів асоціації та інформацію Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрозвитку).

За її словами, для можливості виїзду з України нелегальні перевізники отримують одну з ліцензій, яка надає відповідне право, але не дозволяє здійснювати регулярні рейси. З ними перевізники можуть перетинати кордон як звичайний легковий транспорт, без реєстрації в системі онлайн-бронювання "єЧерга", що передбачено для регулярних автобусних перевізників.

Найбільша кількість нелегальних міжнародних перевізників працює з ліцензіями:

Міжнародного таксі. Станом на 1 січня 2025 року Укртрансбезпека загалом видала 233 таких дозволів, каже Векліч.

На надання послуг міжнародних перевезень легковими автомобілями на замовлення. Загалом видано 978 таких ліцензій.

Також частина з 3074 суб’єктів господарювання, що отримали ліцензію на міжнародні перевезення автобусами, мають право тільки на чартерні рейси, але здійснюють регулярні – "десь 20%", оцінює Векліч.

Як явище нелегальні міжнародні пасажирські перевезення з’явилися після початку повномасштабної війни. Відтоді тільки легальний ринок міжнародних автобусних перевезень зріс у декілька разів. Наразі, згідно з оцінкою МАПА, він становить близько 5,25 млрд грн на рік.

Як стверджує Векліч, нелегальні міжнародні перевізники сплачують в рази менше податків. Оплату з пасажирів вони збирають готівкою, а реєструються як фізичні особи – підприємці (ФОП) на єдиному податку другої та третьої групи, "сплачуючи у бюджет декілька тисяч гривень на місяць". Їхній місячний заробіток у разі здійснення навіть одного рейсу на день може перевищувати 100 000 грн – з одного пасажира перевізник бере €250-300, каже Векліч.

Найбільш розповсюджений транспортний засіб (ТС) для нелегальних міжнародних перевезень – переобладнані вантажні мікроавтобуси Mersedes Sprinter з вісьмома пасажирськими місцями. Як каже Векліч, переобладнані ТС зазвичай є небезпечними для масових подорожей на далекі відстані – "сидіння в них прикручують просто на болти".

"Також нелегальним бусом зазвичай керує один водій. За правилами, встановленими для регулярних міжнародних перевізників, на маршрутах в інші країни мають працювати два-три водії", – каже вона.

З 1 червня, зауважує Векліч, нерегулярні автобусні перевізники повинні реєструватися в єЧерзі, що "відсіче шматок нелегального ринку".

"Щодня о шостій ранку нерегулярні перевізники не зможуть більше їздити, бо Прикордонна служба побачить, скільки разів вони перетнули кордон", – пояснює директорка МАПА. Покарання за таку діяльність – штраф у 34 000 грн, або позбавлення ліцензії, додає вона.

Але для припинення регулярних міжнародних рейсів, що здійснюються за ліцензією на послугу "автомобіль на замовлення", необхідні зміни до законодавства. Для таких перевезень компанія має укладати договір з пасажирами. На практиці для цілей міжнародних регулярних рейсів договори не укладаються, але "як такої відповідальності за це порушення не існує".

Вона передбачена в ініційованому Укртрансбезпекою законопроєкті №11025, що з лютого 2024 року перебуває на розгляді у Верховній Раді.

"Законопроєктом встановлюється відповідальність не тільки для компанії, але й для водія. Нелегальних перевізників зможуть штрафувати. Зараз таких підстав немає – водій може сказати, що везе, наприклад, родичів", – пояснює Векліч.

Відповідальність і штрафи для регулярних автобусних перевізників прописані в статті 60 Закону України про автомобільний транспорт і статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, штрафи передбачені за відхилення від маршруту, за здійснення перевезень незареєстрованим автобусом, відсутність документів і тахографу, який фіксує дотримання режиму праці водієм.

Перевізники, що регулярно виїжджають за кордон на підставі ліцензії для автомобілів на замовлення, не зобов’язані дотримуватися відповідних правил, коментує директорка МАПА.