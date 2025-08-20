Мінфін: Держбюджет України отримав 8,2 млрд грн завдяки розміщенню облігацій

Міністерство фінансів України 19 серпня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,2 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Цього тижня державний бюджет України отримав 8,2 млрд грн завдяки розміщенню державних облігацій. Такий самий результат Мінфін зафіксував і минулого тижня", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 889 млн грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 734 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 318 млн грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 153 млн дол. під 4,15% з погашенням через 1,5 року.