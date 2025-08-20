Железняк: В Україні суттєво збільшать розмір виплат при народженні дитини

В Україні суттєво збільшать розмір виплат з державного бюджету при народженні дитини. Розмір допомоги після пологів буде встановлювати Кабмін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, урядовий проєкт №13532 в першому читанні підтримали 290 депутатів.
Проєкт передбачає одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народили дитину.
Це доповнення до вже чинної натуральної допомоги "пакунок малюка", яка продовжить видаватися після пологів.
Уряд вважає, що така підтримка має посилити фінансову стабільність родин і полегшити перші місяці догляду за новонародженими.
Окрема категорія допомоги передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна або іншого родича, який доглядає за дитиною до 1 року.
Розмір цієї допомоги буде визначено Кабміном після ухвалення закону, але орієнтовно вона також становитиме 7 тисяч гривень грн на місяць.
Ще одна виплата - так звана допомога "єЯсла". Її отримуватиме той із батьків (чи опікун), хто вийде на роботу після досягнення дитиною 1 року. Детальні умови буде встановлено додатково.
Згідно з документом, право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають всі жінки (зокрема неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Умови надання та розмір визначаються Кабінетом міністрів.
Також водиться одноразова виплата "Пакунок школяра" на придбання речей до школи для першокласників. Зараз це сума 5 тисяч гривень.
Метою законопроєкту є створення сприятливих умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. У Мінсоцполітики вважають, що це сприятиме підвищенню зайнятості батьків і розвитку приватної дошкільної освіти.
Очікується, що зміни посилять мотивацію до працевлаштування серед молодих людей, а також забезпечать кращий догляд за дітьми у ранньому віці.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023