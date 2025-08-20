Железняк: В Україні суттєво збільшать розмір виплат при народженні дитини

В Україні суттєво збільшать розмір виплат з державного бюджету при народженні дитини. Розмір допомоги після пологів буде встановлювати Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, урядовий проєкт №13532 в першому читанні підтримали 290 депутатів.

Проєкт передбачає одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народили дитину.

Це доповнення до вже чинної натуральної допомоги "пакунок малюка", яка продовжить видаватися після пологів.

Уряд вважає, що така підтримка має посилити фінансову стабільність родин і полегшити перші місяці догляду за новонародженими.

Окрема категорія допомоги передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна або іншого родича, який доглядає за дитиною до 1 року.

Розмір цієї допомоги буде визначено Кабміном після ухвалення закону, але орієнтовно вона також становитиме 7 тисяч гривень грн на місяць.

Ще одна виплата - так звана допомога "єЯсла". Її отримуватиме той із батьків (чи опікун), хто вийде на роботу після досягнення дитиною 1 року. Детальні умови буде встановлено додатково.

Згідно з документом, право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають всі жінки (зокрема неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Умови надання та розмір визначаються Кабінетом міністрів.

Також водиться одноразова виплата "Пакунок школяра" на придбання речей до школи для першокласників. Зараз це сума 5 тисяч гривень.

Метою законопроєкту є створення сприятливих умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. У Мінсоцполітики вважають, що це сприятиме підвищенню зайнятості батьків і розвитку приватної дошкільної освіти.

Очікується, що зміни посилять мотивацію до працевлаштування серед молодих людей, а також забезпечать кращий догляд за дітьми у ранньому віці.