Нідерланди: Для захисту і для стримування будь-якої майбутньої агресії рф Україна потребуватиме постійної підтримки

У День Незалежності України міністр оборони Нідерландів, який тимчасово виконує обов’язки міністра закордонних справ Рубен Брекельманс, заявив, що Україна потребуватиме постійної підтримки — для захисту і для стримування будь-якої майбутньої агресії рф.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Що стосується військової допомоги — ми повинні її продовжувати. І робити це зараз, тому що Україна має тримати оборону на полі бою. Але також якщо буде припинення вогню чи буде мирна угода, ми розуміємо, що Україна потребуватиме постійної підтримки — для захисту і для стримування будь-якої майбутньої російської агресії. Саме тому ми також говоримо про гарантії безпеки", - сказав він.

Він також зазначив, що після міжнародних зустрічей — спочатку між Дональдом Трампом і путіним, а потім між європейськими лідерами і Президентом Володимиром Зеленським — зараз ключове завдання полягає в тому, щоб США, Україна та європейські країни узгодили єдине розуміння гарантій безпеки.

"Важливо, щоб США, Україна та європейські країни визначилися: що ми маємо на увазі під гарантіями безпеки? Якщо ми зможемо дійти до спільного розуміння — тоді стане зрозуміло, хто і що може робити. Досягнення спільного розуміння потребує часу, але я знаю, що Україна, США та країни Європи наполегливо над цим працюють. Звичайно, це має стати частиною переговорного процесу з росією. І це буде нелегко. Але зрештою, саме українці мають вирішувати своє майбутнє”, - сказав він.