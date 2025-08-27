Експерт: Коригування тарифів на розподіл електроенергії для ОСР є необхідним в умовах війни

Коригування тарифів на розподіл електроенергії для операторів систем розподілу (ОСР) є необхідним для підтримки їхньої надійної роботи в умовах війни.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Ризик надійного енергозабезпечення, тому що у нас енергетична інфраструктура після обстрілів знаходиться не в такому доброму стані. Оце такі основні ризики, які існують. Наприклад, існує також ризик достатньо низького рівня надійності операторів системи розподілу електричної енергії насамперед. Чому? Тому що скоротився попит на електричну енергію під час війни на 35–40%, а відповідно і доходи операторів системи розподілу. А це не враховувалося в тарифах», — наголосив експерт.

За його словами, індексація тарифів для ОСРів хоча б на рівень інфляції є мінімально необхідною умовою для стабільної роботи енергомереж.

«Тому для того, щоби хоча б на мінімальному рівні забезпечити надійність роботи електромереж, які контролюють оператори систем розподілу, потрібно скоригувати для них тариф хоча б на рівень інфляції», — пояснив Омельченко.

Він також підкреслив, що попри те, що значна частина ОСР є приватними компаніями, вони залишаються природними монополіями і тариф має регулюватися державою.

«Оператори системи розподілу, хоча вони є і приватні, значна їх частина, але це є природні монополії і має регулюватися їхній тариф державою. Тому тут є велика відповідальність держави», — зазначив експерт.

Раніше аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що головна мета перегляду тарифів для операторів системи розподілу — зменшення боргового навантаження на ринку та підготовка до опалювального сезону.