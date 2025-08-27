Войти

Премʼєр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених російських активів

128

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер виступив проти конфіскації заморожених російських активів, більшість яких перебуває у бельгійському депозитарії Euroclear.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На думку прем'єра, російські активи найкраще залишити замороженими у бельгійському банку Euroclear до завершення мирних переговорів між Росією та Україною.

"Значна частина цих коштів заморожена в Брюсселі в банку Euroclear. Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичної точки зору це не так просто", - сказав де Вевер.

Як відомо, Euroclear зберігає 183 із 300 млрд євро заморожених у Європі російських активів.

