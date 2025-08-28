Rheinmetall відкриває найбільший у Європі завод артилерійських боєприпасів

Компанія Rheinmetall AG відкриває найбільший у Європі завод артилерійських боєприпасів в Унтерлюссі (Німеччина) потужністю до 350 000 снарядів на рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Компанія Rheinmetall AG відкриває найбільший у Європі завод з виробництва артилерійських боєприпасів. Запуск відбувається після певної затримки на тлі дискусій про гарантії безпеки для України та прагнення Німеччини зміцнити власні оборонні спроможності.

Офіційна церемонія пройде в Унтерлюссі поблизу Ганновера. Серед гостей – генеральний директор компанії Армін Паппергер, віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, міністр оборони Борис Пісторіус та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Будівництво заводу стартувало на початку 2024 року за участі тодішнього канцлера Олафа Шольца. Спершу його планували відкрити наприкінці весни чи на початку літа, однак запуск відклали.

Підприємство вже вийшло на стадію пробної експлуатації у другому кварталі 2025 року. Після повного введення в дію, що очікується у 2027 році, завод зможе виробляти до 350 тисяч артилерійських снарядів на рік.

Новий завод на північному заході Німеччини складається з двох комплексів: у першому виготовлятимуть 155-мм артилерійські снаряди, у другому — здійснюватимуть завантаження, складання та пакування продукції.

Інвестиції в проєкт оцінюються приблизно у 500 мільйонів євро (близько 581 мільйона доларів США). На підприємстві планують створити понад 500 робочих місць. Крім того, з 2026 року Rheinmetall має намір розпочати виробництво реактивних артилерійських систем.

Нагадаємо, в Україні Rheinmetall керує центром ремонту танків і планує створити завод з виробництва боєприпасів. Однак, за словами генерального директора Арміна Паппергера, проєкт затримується через бюрократію. Українська сторона хоче подвоїти його потужності, але для цього необхідне додаткове фінансування.