Келлог: Напади на Київ загрожують миру, якого прагне президент США

Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва в ніч на четвер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог написав на Х.

Посланник Дональда Трампа сказав, що росія здійснила другий найбільший з початку повномасштабного вторгнення обстріл Києва, застосувавши понад 600 дронів і 31 ракету.

"Цілі? Не солдати і зброя, а житлові райони Києва – цивільні багатоповерхівки, будівлі представництв ЄС і Великої Британії, а також невинні цивільні. Ці брутальні напади загрожують миру, якого прагне президент США", – додав він.

Трамп, Келлог
