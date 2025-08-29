Адвокат розповіла, чи законна перевірка документів пасажирів авто працівниками поліції та військовимі

Наразі в Україні триває воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, якій підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. У зв’язку з цим доволі часто проводяться перевірки документів як на блокпостах, так і безпосередньо на вулицях.

Щоб роз’яснити, чи можуть поліція та військові перевіряти документи у пасажирів авто, яке зупинили, ми поспілкувалися з адвокаткою юридичної компанії Riyako&partners Катериною Аніщенко.

Пасажирів розглядають як пасивних учасників дорожнього руху. Під час виконання службових обов’язків поліція має право перевіряти документи всіх осіб, що перебувають у транспортному засобі.

Поліцейські керуються статтею 32 закону Про Національну поліцію, яка чітко визначає порядок та умови перевірки документів. Вони можуть зупиняти громадян та перевіряти наявність паспорта або військово-облікового документа, особливо в умовах воєнного стану.

«Працівники поліції мають право запитувати та вимагати документи як у водія автомобіля, так і у пасажирів транспортного засобу. Зокрема, це стосується всіх військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років», – говорить експертка.

Водночас адвокатка зазначає, що працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) не мають права перевіряти документи без присутності поліції. Тобто перевірка документів здійснюється лише за участі працівників поліції.

Працівники ТЦК мають обмежені повноваження. Їхня головна роль полягає в організації призову та мобілізації, але самостійно вимагати документи, що посвідчують особу, вони не можуть — лише за присутності поліцейських.

На блокпостах зазвичай присутні й поліція, і працівники ТЦК. Саме поліція здійснює зупинення транспортного засобу та перевірку документів у військовозобов’язаних осіб.

«Працівникам ТЦК заборонено самостійно зупиняти транспортні засоби — у них немає таких повноважень», — наголосила адвокатка.

За словами експертки, на блокпостах може бути присутня військова служба правопорядку, яка може перевіряти документи, але здійснювати затримку чи доставлення до ТЦК вони не мають права.

Наразі в усіх військовозобов’язаних осіб обов’язково повинні бути з собою два документи:

паспорт громадянина України;

військово-обліковий документ.

У разі відсутності документів особа затримується.

«Працівники поліції мають право зупиняти транспортний засіб та перевіряти військовозобов’язаних осіб у реєстрі Оберіг. Якщо особа перебуває в розшуку, її доставляють до найближчого пункту ТЦК. Якщо ж документів немає, складається протокол про адміністративне затримання та доставка до пункту ТЦК, що передбачено законом», – наголосила експертка.

Отже, у військовозобов’язаних обов’язково повинні бути паспорт та військово-обліковий документ. Якщо відсутній хоча б один із цих документів, проводиться адміністративне затримання.

«У зв’язку з воєнним станом перевіряються персональні дані осіб. Якщо під час перевірки у системі Оберіг виявляється, що особа перебуває в розшуку (має червону позначку), її доставляють до найближчого відділу ТЦК для з’ясування обставин», – розповіла Катерина Аніщенко.