Урсула фон дер Ляєн: За останні 25 років путін розпочав чотири війни

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначає необхідність посилення колективної оборони перед загрозою з боку рф.

"путін не змінився. За останні 25 років він розпочав чотири війни. Його можна стримувати лише за допомогою потужного стримування. Ми повинні бути точними та швидкими, посилюючи нашу оборонну позицію", - сказала вона на пресконференції в Польщі.