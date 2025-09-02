НАЗК: В Україні введено дію закон «Про лобіювання»

1 вересня в Україні набув чинності Закон «Про лобіювання», а також запущено Реєстр прозорості.

Про це повідомив голова НАЗК Віктор Павлущик під час брифінгу в Укрінформі.

«Сьогодні в Україні введено дію закон «Про лобіювання». Його ухвалення було однією з вимог Європейської комісії для вступу України до Євросоюзу. Зараз ми можемо сказати, що цей Закон не залишився лише на папері. Разом з ним НАЗК запускає ключовий інструмент його реалізації — Реєстр прозорості. Він вже є доступним», — сказав він.

Павлущик зауважив, що раніше вплив на ухвалення державних рішень міг відбуватися кулуарно та непрямо. Однак відтепер «кожен, хто займається лобіюванням, зобов'язаний офіційно набути статус суб'єкта лобіювання».

«Це означає — або ви працюєте відкрито та чесно, або ви не маєте права впливати на рішення державної влади у власних чи комерційних інтересах ваших бенефіціарів», — додав він.

Голова НАЗК наголосив, що бізнес, держава та суспільство отримають низку переваг із впровадження інституту лобіювання.

«Для бізнесу з'являється можливість відкрито і легально вливати на державні рішення — не через сірі механізми або неформальні зв'язки, а через зареєстровану лобістську діяльність. Це означає прозору участь у розробці законодавства, новий рівень довіри з боку держави та суспільства, а також зниження корупційних ризиків. У підсумку — це покращення інвестиційного клімату, сприятливі умови для стабільної економіки та прогнозованих регуляторних рішень», — пояснив він.

Водночас він наголосив, що для держави це є можливістю відчути приватний сектор. За його словами, лобіювання, унормоване й відкрито зафіксоване, дозволяє враховувати інтереси бізнесу при розробці політики, що підвищує ефективність рішень.

«Для суспільства — це гарантія того, що державні рішення ухвалюються не в інтересах окремих груп, а з урахуванням широкої публічної дискусії», — зауважив Павлущик.