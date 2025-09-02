Жовква: Обговорили з норвезькою делегацією фінансування українського виробництва дронів

Заступник очільника Офісу президента Україні Ігор Жовква обговорив із норвезькою делегацією на чолі з директором управління міжнародної політики безпеки та операцій Міністерства оборони Норвегії Арільдом Ейкеландом фінансування українського виробництва дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента України.

Ігор Жовква закликав партнерів продовжувати інвестиції у виготовлення безпілотників, які довели свою ефективність на полі бою.

"Підтримка України сьогодні – це внесок у безпеку Європи в довгостроковій перспективі. Зараз нам потрібні спільні виробництва, які працюватимуть для захисту України. Після завершення війни в Україні наші спільні виробництва працюватимуть на захист Європи", – наголосив він.

Жовква подякував Норвегії за допомогу Україні, зокрема за посилення ППО та участь у програмі PURL, яка дає змогу купувати американську зброю.

Також заступник керівника ОП поінформував про дипломатичні зусилля для досягнення реального миру, зокрема про переговори президентів України та США за участю європейських лідерів у Вашингтоні.

"Україна підтвердила готовність до зустрічі з росією на рівні лідерів. Проте за два тижні москва не дала жодного позитивного сигналу готовності до дипломатії. Натомість росіяни завдавали цинічних ударів по українських містах", – зауважив Ігор Жовква.

Також на перемовинах піднімалось питання гарантій безпеки. Заступник керівника Офісу президента зазначив, що однією з найголовніших гарантій безпеки є сильна українська армія, та закликав продовжити підтримку ЗСУ.

Також обговорили співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF). Ігор Жовква подякував за надання Україні статусу посиленого партнерства й наголосив на тому, що Україна готова наповнювати його практичним змістом.