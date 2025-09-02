Жовква: Обговорили з норвезькою делегацією фінансування українського виробництва дронів

Заступник очільника Офісу президента Україні Ігор Жовква обговорив із норвезькою делегацією на чолі з директором управління міжнародної політики безпеки та операцій Міністерства оборони Норвегії Арільдом Ейкеландом фінансування українського виробництва дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента України.
Ігор Жовква закликав партнерів продовжувати інвестиції у виготовлення безпілотників, які довели свою ефективність на полі бою.
"Підтримка України сьогодні – це внесок у безпеку Європи в довгостроковій перспективі. Зараз нам потрібні спільні виробництва, які працюватимуть для захисту України. Після завершення війни в Україні наші спільні виробництва працюватимуть на захист Європи", – наголосив він.
Жовква подякував Норвегії за допомогу Україні, зокрема за посилення ППО та участь у програмі PURL, яка дає змогу купувати американську зброю.
Також заступник керівника ОП поінформував про дипломатичні зусилля для досягнення реального миру, зокрема про переговори президентів України та США за участю європейських лідерів у Вашингтоні.
"Україна підтвердила готовність до зустрічі з росією на рівні лідерів. Проте за два тижні москва не дала жодного позитивного сигналу готовності до дипломатії. Натомість росіяни завдавали цинічних ударів по українських містах", – зауважив Ігор Жовква.
Також на перемовинах піднімалось питання гарантій безпеки. Заступник керівника Офісу президента зазначив, що однією з найголовніших гарантій безпеки є сильна українська армія, та закликав продовжити підтримку ЗСУ.
Також обговорили співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF). Ігор Жовква подякував за надання Україні статусу посиленого партнерства й наголосив на тому, що Україна готова наповнювати його практичним змістом.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023