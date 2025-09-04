Бронювання працівників, які не стоять на обліку або перебувають у розшуку: що відомо

Верховна Рада України 3 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт №13335, який дозволяє бронювати працівників критично важливих підприємств, які не стоять на обліку в ТЦК або перебувають у розшуку.
Про це йдеться у законопроєкті, опублікованому на сайті Верховної Ради.
Статтю 25 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію пропонують доповнити новою нормою. Вона передбачає, що бронюванню можуть підлягати працівники критично важливих підприємств, установ та організацій (зокрема, оборонно-промислового комплексу), навіть якщо вони мають порушення у веденні військового обліку.
Зокрема, це стосується військовозобов’язаних, у яких:
Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін наголосив, що йдеться лише про тимчасове бронювання таких працівників.
За його словами, законопроєкт дає можливість бронювання лише на 45 днів.
«Законопроєкт дає можливість бронювати нових працівників підприємств ОПК на 45 днів для того, щоб вони могли оновити свої дані в ТЦК та пройти ВЛК. Це просте й практичне рішення, яке дасть змогу офіційно прийняти людину на роботу і дати їй можливість вирішити питання з документами», – написав Сметанін.
Він зазначає, що можливість такого бронювання надається працівнику один раз на рік. На його думку, саме такий механізм робить систему прозорою та чесною для всіх.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023