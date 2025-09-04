Бронювання працівників, які не стоять на обліку або перебувають у розшуку: що відомо

Верховна Рада України 3 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт №13335, який дозволяє бронювати працівників критично важливих підприємств, які не стоять на обліку в ТЦК або перебувають у розшуку.

Про це йдеться у законопроєкті, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Статтю 25 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію пропонують доповнити новою нормою. Вона передбачає, що бронюванню можуть підлягати працівники критично важливих підприємств, установ та організацій (зокрема, оборонно-промислового комплексу), навіть якщо вони мають порушення у веденні військового обліку.

Зокрема, це стосується військовозобов’язаних, у яких:

відсутній або неправильно оформлений військово-обліковий документ;

відсутній військовий облік;

не уточнені персональні дані, передбачені Законом 3633-IX;

є статус у розшуку ТЦК (крім випадків, коли йдеться про кримінальне переслідування за статтями 336 і 337 ККУ).

Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін наголосив, що йдеться лише про тимчасове бронювання таких працівників.

За його словами, законопроєкт дає можливість бронювання лише на 45 днів.

«Законопроєкт дає можливість бронювати нових працівників підприємств ОПК на 45 днів для того, щоб вони могли оновити свої дані в ТЦК та пройти ВЛК. Це просте й практичне рішення, яке дасть змогу офіційно прийняти людину на роботу і дати їй можливість вирішити питання з документами», – написав Сметанін.

Він зазначає, що можливість такого бронювання надається працівнику один раз на рік. На його думку, саме такий механізм робить систему прозорою та чесною для всіх.