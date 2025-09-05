Експерт розповів про ризики нового законопроєкту щодо легалізації криптовалют

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про легалізацію криптовалют, зробивши перший крок до створення правового поля для роботи з цифровими активами. Це рішення викликало дискусію: одні наголошують, що легалізація криптовалют в Україні давно назріла, інші ж вважають ухвалення закону передчасним через війну та економічні ризики.

Які переваги та ризики нового законопроєкту для українських інвесторів у криптовалюти, Delo.ua дізналося в експертів галузі.

Засновник першої української криптобіржі Kuna Михайло Чобанян розкритикував законопроєкт про регулювання криптовалют в Україні. На його думку, ухвалення документа не сприятиме розвитку бізнесу чи створенню нової цінності для економіки.

"З’явиться більше кримінальних справ проти українців із метою конфіскацій та тиску. Головні бенефіціари цього закону – силові органи. Вони зможуть відкривати справи проти криптоспільноти та "вирішувати питання". Якась частина з цих коштів потрапить у бюджет, але це буде лише мала частка", — заявив засновник Kuna.

Чобанян також закликав скептично ставитися до аргументів про перспективи криптобізнесу в нинішніх умовах.

"Нехай покажуть схематично, які саме компанії можуть розвивати криптобізнес під час війни, коли немає кадрів, електрики й працюючої банківської системи", — підсумував він.

Протилежної думки Михайло Пацан, фінансовий радник, експерт з міжнародних фінансових ринків і криптовалют. Він зазначає, що регулювання та прийняття криптовалюти на державному рівні є світовим трендом.

Щодо оподаткування Пацан зауважує, що наразі для фізичних осіб в Україні немає заборони купувати чи зберігати криптовалюту. Але оскільки відсутній чіткий регуляторний статус, усі доходи з крипти фактично ніхто не зобов’язує декларувати.

"Офіційні операції українців відбуваються здебільшого через європейські компанії — у Польщі, Словенії, Іспанії тощо. Відповідно, податки йдуть за кордон, а Україна нічого не отримує", — підкреслює експерт з міжнародних фінансових ринків і криптовалют.

Він також вказує, що цей документ "дає зелене світло" на володіння криптовалютою для юридичних осіб, для яких наразі діє відповідна заборона.

"Після ухвалення законодавства компанії та банки зможуть відкривати рахунки у криптовалютах. Це відкриє величезний ринок і дозволить створювати нові продукти на базі блокчейну, пришвидшить транзакції та зробить їх дешевшими. Основна місія криптовалют — демократизація доступу до фінансових активів у світі", — стверджує експерт.

Разом із цим Михайло Пацан бачить ризики в тому, що криптовалюта може стати легальним способом виведення коштів за кордон, що створить додатковий тиск на фінансову систему України. На його думку, на початковому етапі будуть обмеження щодо обсягів купівлі та виводу крипти.

"Важливу роль відіграватимуть провайдери віртуальних активів — біржі й брокери, через яких проходитиме регулювання. За різними прогнозами, ринок легалізованої крипти в Україні може приносити від пів мільярда до 50 мільярдів доларів додаткового доходу впродовж наступних 10 років", — наголошує Пацан.

"У майбутньому питання контролю та санкцій за ухилення від декларування залишатиметься складним. Але ризик виведення валюти через крипту зберігається, тому, швидше за все, вводитимуть додаткові обмеження на обсяги операцій і вивід коштів. Наша кіберполіція вміє відстежувати такі транзакції", — резюмує Михайло Пацан.