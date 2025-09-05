Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Німеччина пообіцяла значне збільшення військової допомоги Україні

116

Німеччина планує в черговий раз значно збільшити військову допомогу Україні. Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv з посиланням на джерела.

"Ми знову пообіцяли значне збільшення, особливо щодо систем озброєння та протиповітряної оборони", – повідомили джерела в німецькому уряді, посилаючись на дискусії під час засідання коаліції рішучих в Парижі.

Німецький уряд також має намір підтримати наступальні можливості Києва, наприклад, шляхом надання допомоги в будівництві українських ракет дальнього радіусу дії.

Загальною метою є підтримка виробництва зброї в Україні, "високоточної зброї, такої як крилаті ракети і так далі", повідомила особа, знайома із зобов'язаннями.

Німеччина також має намір надати обладнання для чотирьох українських мотопіхотних бригад.

"Це майже 500 машин на рік", – зазначило джерело.

Німеччина
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 5 сентября 2025
Четверг, 4 сентября 2025
Среда, 3 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023