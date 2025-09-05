Німеччина пообіцяла значне збільшення військової допомоги Україні

Німеччина планує в черговий раз значно збільшити військову допомогу Україні. Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv з посиланням на джерела.

"Ми знову пообіцяли значне збільшення, особливо щодо систем озброєння та протиповітряної оборони", – повідомили джерела в німецькому уряді, посилаючись на дискусії під час засідання коаліції рішучих в Парижі.

Німецький уряд також має намір підтримати наступальні можливості Києва, наприклад, шляхом надання допомоги в будівництві українських ракет дальнього радіусу дії.

Загальною метою є підтримка виробництва зброї в Україні, "високоточної зброї, такої як крилаті ракети і так далі", повідомила особа, знайома із зобов'язаннями.

Німеччина також має намір надати обладнання для чотирьох українських мотопіхотних бригад.

"Це майже 500 машин на рік", – зазначило джерело.