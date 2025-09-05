Індія хоче більшу знижку на російську нафту

Ціни на російську нафту для Індії знову опинилися під тиском через посилення санкцій та нову "цінову стелю" Євросоюзу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в галузі.
За словами одного з них, індійські нафтопереробні заводи сприймають новий раунд обмежувальних заходів як привід "поторгуватися" з російськими постачальниками.
З 3 вересня санкційну стелю для барелів російського походження встановлено на 15% нижче ринкової ціни - близько $47,6 за барель замість $60, які діяли з кінця 2022 року.
Це призвело до ускладнень для індійських НПЗ, які постають перед більш жорсткими вимогами щодо дотримання правил, розповіли джерела Reuters. За їхніми словами, індійські банки вже почали посилювати контроль платежів.
"Будь-які складнощі - обґрунтований привід торгуватися. Індійські переробники завжди цим користуються", - сказав один зі співрозмовників агентства. Він нагадав, що кожна нова хвиля санкцій завжди призводила до уповільнення розрахунків і зниження цін на російську нафту.
Знижки на вересневі поставки для Індії вже збільшилися до $2-3 за барель порівняно з $1-2 у серпні. В умовах невизначеності переробники дедалі частіше покладаються на довгострокові контракти, а спотові угоди стають складнішими. Водночас вплив нових заходів буде обмеженим, вважають джерела Reuters.
Загалом за 2022-2025 роки завдяки знижкам індійські НПЗ зекономили $12,6 млрд на російській нафті, підрахував Indian Express на підставі митної статистики.
Максимальний дисконт російські постачальники пропонували індійським клієнтам у 2022 році, коли перенаправляли потоки після відмови традиційних європейських імпортерів. За 2022 фінансовий рік середня знижка для Індії становила 13,6% у порівнянні з нафтою з інших країн.
У 2023 році дисконти зменшилися до 10,4%, а торік - до 2,8%.
З квітня 2025 року, після рішення адміністрації Дональда Трампа запровадити для Індії мита за енергетичну співпрацю з Кремлем, знижки на російську нафту в країні знову зростають: у другому кварталі вони становили в середньому 6,2%. Це дозволило індійським НПЗ заощадити $835 млн із початку фінансового року, додатково до $1,45 млрд у минулому році, $5,411 млрд - у 2023 році та $4,873 млрд - у 2022 році.
