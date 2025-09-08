ГУР: рф змінює тактику атак і вдосконалює озброєння

росія вдосконалює своє ракетне озброєння та дрони, щоб завдавати комбінованих ударів по території України.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу.
Скібіцький зауважує: рф модернізує та вдосконалює ракети та дрони для ударів по цивільній інфраструктурі та підприємствах.
Наприклад, система Комета була 8-канальна, 12-канальна, зараз – 16-канальна, а в перспективі вже буде 32-канальна. Це дозволить долати систему радіоелектронної боротьби.
Ракети, зокрема Х-101, тепер мають нові елементи — засоби радіоелектронної боротьби, подвійну бойову частину, вдосконалену навігацію та системи управління для подолання української протиповітряної оборони.
Суттєвих змін зазнала тактика застосування дронів-камікадзе Shahed. Так, якщо раніше вони летіли просто до цілі, то зараз можуть кружляти довкола Києва кілька годин, змінюючи висоту.
Для нових ворожих ударів, прогнозує Вадим Скібіцький, росіяни залучатимуть безпілотники різних типів, зокрема хибні цілі, а також ракети морського (Калібр), повітряного (Х-101, Х-32) та наземного (Іскандер) базування.
«Тобто, цей процес у ворога буде безперервний – вдосконалення, підвищення ефективності завдавання ударів. І, відповідно, ми маємо ефективно протидіяти цьому», – наголошує Скібіцький.
Наразі, каже заступник начальника ГУР, триває еволюція, зокрема вдосконалення всіх засобів збройної боротьби та ураження.
«Саме тому говорити про те, що противник зупиниться на якомусь рівні, буде неправильно», – підсумував Вадим Скібіцький.
