Брюссель обговорює ймовірність введення санкцій проти Китаю за закупівлю російських нафти й газу

США закликають країни G7 примусити Індію та Китай ввести підвищені тарифи на закупівлю російської нафти. Це має схилити москву до переговорів з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що в п’ятницю під час відеодзвінку, міністри фінансів країн "Групи семи" (G7) провідних економік обговорять пропозицію США щодо нового пакету заходів, поки Дональд Трамп активізує зусилля з укладення мирної угоди в Україні.

Цього тижня президент США закликав ЄС запровадити тарифи до 100% проти Китаю та Індії, однак тепер розширює ініціативу на союзників по G7.

Представник Мінфіну США заявив, що "закупівлі китайською та індійською сторонами російської нафти фінансують військову машину путіна та продовжують безглузде вбивство українського народу".

"На початку цього тижня ми чітко дали зрозуміти нашим європейським союзникам, що якщо вони серйозно налаштовані покласти край війні в своєму регіоні, то повинні приєднатися до нас і ввести високі тарифи, які будуть скасовані в день завершення війни", - сказав він.

Представник американського Мінфіну додав, що "адміністрація миру і процвітання президента Трампа готова, і нашим партнерам по G7 потрібно діяти разом із нами".

Натомість, він відмовився назвати конкретний розмір запланованих тарифів, але обізнані з ситуацією джерела FT зазначили, що США пропонували обсяг між 50% і 100%.

FT нагадало, що в серпні США підвищили тарифи на імпорт з Індії до 50% через закупівлі російської нафти. У квітні Трамп різко підняв тарифи на імпорт з Китаю, але у травні знизив їх після сильного ринкового зворотного ефекту.

Представники ЄС розуміють, що запровадити настільки високі тарифи проти двох ключових торговельних партнерів буде складно через економічні наслідки та ймовірне реагування з боку Пекіна.

Натомість Брюссель сподівається впродовж кількох тижнів укласти торговельну угоду з Нью-Делі, намагаючись встановити тісніші зв’язки з Індією.

ЄС сподівається переконати США, що можна досягти подібного тиску й іншими заходами, такими як жорсткіші санкції проти російських енергетичних виробників і перенесення на 2027 рік терміну, до якого держави-члени Спільноти мають припинити закупівлі російської нафти та газу.

За словами трьох європейських чиновників, таким чином Трампа намагаються схилити до тиску на Угорщину та Словаччину - дві країни з проросійськими лідерами, що продовжують купувати російську нафту і раніше накладали вето на більш жорсткі санкції ЄС.

Водночас, в FT зазначили, що Брюссель уже обговорює ймовірність введення санкцій проти Китаю за закупівлю дешевої російської нафти й газу.

