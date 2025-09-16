Міненерго США наполягає на повному згортанні програми зі збагачення урану, яку розробляє Іран

Міністр енергетики США Кріс Райт сказав, що Вашингтон і далі наполягає на повному згортанні програми зі збагачення урану, яку розробляє Іран і яка наближає його до створення ядерної зброї.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на Генеральній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у понеділок.

У своїй промові Райт сказав, що порушення з боку Ірану зобовʼязань щодо ядерної зброї "становлять найсерйознішу загрозу" для міжнародного режиму її нерозповсюдження.

"Дозвольте повторити позицію Сполучених Штатів щодо Ірану. Шлях Ірану до ядерної зброї, зокрема всі можливості збагачення та переробки, має бути повністю ліквідований", – додав міністр енергетики США.

Він сказав, що Тегеран повинен повністю співпрацювати з МАГАТЕ і дотримуватися своїх зобов'язань щодо гарантій нерозповсюдження ядерної зброї.

"Тільки тоді ми будемо готові співпрацювати з Іраном, щоб він знову приєднався до світової торгівлі, що принесе іранському народу нові можливості та процвітання", – розповів Райт.

Іран давно наполягає, що його програма є мирною, хоча він залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка збагачує уран на такому високому рівні (60%).