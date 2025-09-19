Войти

Рада прийняла закон про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти

112

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер прийняла закон про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Згідно з трансляцією засідання, “за” проголосував 271 народний депутат.

У пояснювальній записці до відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради відзначається, що засновники шкіл повинні створити безпечне освітнє середовище та забезпечити виконання вимог охорони праці й безпеки життєдіяльності. Керівники закладів мають сприяти профілактичній роботі серед учнів, спрямованій на запобігання правопорушенням. Також у школах стане обов’язковим дотримання правил перебування, визначення переліку заборон і обмежень щодо осіб, які можуть залучатися до охорони.

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, з набуттям чинності змін до закону засновники й керівники шкіл будуть відповідальні за впровадження низки заходів безпеки.

Зокрема, у школах упроваджуватимуть чіткі правила перебування на території та в приміщеннях закладу, щоб усі учасники освітнього процесу почувалися безпечно, кожна школа затверджуватиме правила доступу і перебування в ній самостійно — на основі типових правил Міносвіти і Міністерства внутрішніх справ, які розроблять найближчим часом.

Також заклади освіти мають забезпечити обов’язкове огородження території або чітке визначення її меж на місцевості, що зменшить ризики потрапляння сторонніх осіб, а також облаштувати будівлі тривожними кнопками.

Крім того, закон визначає категорії осіб, які можуть бути небезпечними і яким забороняється доступ до школи, зокрема, це особи: у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння; ті, які мають із собою небезпечні предмети чи речовини; ті, які приходять із тваринами, за винятком собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю.

Серед іншого, посилюються також вимоги до осіб, які працюють у школах або яких залучають до освітнього процесу, зокрема, заборонено залучати осіб, які: мають непогашену або незняту судимість; визнані винними у злочинах проти статевої свободи чи статевої недоторканості; притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

“Важливо: ухвалений законопроєкт також визначає, що в державних і комунальних школах заходи безпеки фінансуються засновником або іншими законними джерелами, але без залучення коштів учнів та їхніх батьків”, - наголосили у відомстві.

Верховна Рада
