Зеленська: Майже 40% українських підлітків мають психоемоційні проблеми через війну

Перша леді України Олена Зеленська розповіла в ООН про труднощі, з якими стикається українська освіта в умовах російської війни.

Як передає власкор Укрінформу у Нью-Йорку, Зеленська виступила в понеділок ключовим спікером на паралельному заході високого рівня Генасамблеї ООН «Вчимося бути сильними: освіта як основа стійкості України».

У заході взяли участь королева Швеції Сільвія, перші леді низки країн, урядовці, дипломати, представники численних громадських організацій.

У багатьох країнах досі доводиться боротися за право на освіту, зазначила вона.

«В Україні ми зіткнулися з необхідністю фізично захищати нашу освітню систему через вторгнення сусідньої країни…», – зазначила дружина Президента України.

Вона розповіла, що українські школярі змушені навчатися в підземних школах, аби рятуватися від російських обстрілів.

«Там немає вікон, але є всі умови, аби залишатися у безпеці… Бо Росія атакує освітні заклади й пошкодила понад 3000 шкіл у нашій країні», – наголосила Зеленська.

Вона підкреслила, що українська держава разом з благодійниками облаштовує укриття у школах та дитсадках, щоб діти могли не лише ховатися під час тривог, а й продовжувати навчання.

Якщо ж відвідувати школу надто небезпечно, діти навчаються онлайн. Нині це стосується 11% учнів, сказала вона. «Навіть у таких умовах ми намагаємось забезпечити дітей усім необхідним для навчання», – долала Зеленська.

Окрему увагу перша леді приділила проблемам психічного здоров’я дітей. За її словами, майже 40% українських підлітків мають психоемоційні проблеми через війну.

«Ми не можемо одразу змінити реальність, у якій живемо, але можемо зміцнити стійкість дітей і допомогти їм отримати психічне благополуччя», – наголосила Зеленська.

Зеленська також представила освітній урок Snapshots from Ukraine («Миттєвості з України»), розроблений українськими педагогами для викладання у школах за кордоном. Він розповідає історії українських підлітків, та труднощі, з якими вони стикаються під час війни.

«Ми віримо, що історії українських підлітків допоможуть учням у всьому світі навчитися співпереживати та цінувати мир і безпеку… Поширюючи ці уроки, ми поширюємо не лише знання, а й розуміння», – сказала вона.