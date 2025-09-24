Financial Times: Удари українських дронів по російським НПЗ призвели до падіння експорту дизелю

Удари українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ) країни-агресорки призвели до падіння експорту дизелю до найнижчого з 2020 року рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Financial Times.

З початку серпня 2025 року по 16 з 38 російських НПЗ було завдано ударів, деякі з них були атаковані дронами кілька разів. Результативні удари призвели до порушення роботи переробних потужностей на понад мільйон барелів на день.

російська влада почала обговорювати повну заборону на експорт дизельного пального до кінця року. У країні-агресорці вже діє заборона на експорт бензину протягом останніх місяців, проте продаж дизелю за кордон поки здійснюється без обмежень.

У вересні експорт дизельного пального скоротиться до найнижчого місячного показника з 2020 року, якщо нинішній темп буде збережено. При цьому FT зазначає, що дефіциту дизелю на внутрішньому ринку рф немає і виробництво перевищує попит на понад 50%.

Удари українських безпілотників знизили переробку нафти в країні-агресорці майже на п'яту частину в окремі дні і скоротили експорт з ключових портів. Наразі на російських заправках черг немає, проте часто відсутні окремі марки бензину, наприклад, Ai 92 і Ai 95.

Водночас ситуація не настільки райдужна у приватних АЗС, які стикаються з труднощами у закупівлі бензину внаслідок скорочення перероблення та високі процентні ставки (17%). Ті заправки, які належать великим нафтовим компаніям, змін у своїй роботі не відчули.