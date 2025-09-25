МОЗ: Витрати на охорону здоров’я у проєкті бюджету на 2026 рік збільшені на понад 38 млрд грн

Витрати на охорону здоров’я, закладені в проєкт державного бюджету України на 2026 рік, збільшені на 38,2 млрд грн порівняно з 2025 роком, загальні видатки держбюджету на охорону здоров’я становлять 258 млрд грн, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Якщо ми дивимося на загальні видатки на сферу охорони здоров’я, вони залишаються стабільними - на рівні 6,3% в період, коли ми пріоритезуємо фінансування сектору безпеки і оборони. Ми розуміємо, що і система охорони здоров’я – одна з пріоритетів. Напевно, хотілося б більше, але ми маємо виходити з тих джерел, що у нас є”, - сказав він на засіданні парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування в середу.

Ляшко зазначив, що в 2026 році вдається суттєво, по цифрах, наростити кошти на охорону здоров’я і в державному, і в місцевому бюджетах.

За словами міністра, у проєкті держбюджету-2026 закладено підвищення капітаційної ставки для сімейних лікарів і медиків екстреної медичної допомоги, “80% цієї капітаційної ставки ставиться саме на заробітну плату медпрацівників”.

“Ми в моделюванні закладали заробітну плату 35 тис. грн сімейному лікарю, якщо в нього набирається повний пул декларації - 1800. Далі ця зарплата залежатиме від декларацій і кількості працівників в команді сімейного лікаря, але капітаційна ставка зростає, і це дасть змогу знову ж таки піднімати заробітну плату. І така саме ситуація по екстреній медичній допомозі”, - сказав він.

На Програму медичних гарантій в проєкті-2026 закладено 191,6 млрд грн, що на 16 млрд грн більше, ніж в 2025 році. Крім того, на централізовані закупівлі заплановано 15,1 млрд грн.

Ляшко також повідомив, що проєкт держбюджету наступного року передбачає продовження підтримки молодих спеціалістів в сільських населених пунктах та на прифронтових територіях: “Перший вихід на роботу після інтернатури – 200 тис. грн підйомних плюс можливість купувати квартири для тих, хто переїжджає працювати у визначені МОЗом населені пункти сільської місцевості”.

Крім того, Ляшко нагадав, що проєкт бюджету-2926 передбачає 4,6 млрд грн на підвищення зарплати працівникам судово-медичної експертизи.

“На них за останні два роки значно зросло навантаження, оскільки російські окупанти залишають за собою величезну кількість могил і доводиться значно збільшувати кількість експертиз, брати участь у репатріації тіл, які повертає в Україну країна-терорист”, - сказав він.