Україна може отримати "репараційну позику" від ЄС на суму до 130 мільярдів євро

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні "репараційної позики" на суму до 130 мільярдів євро. Остаточний розмір допомоги визначать після оцінки потреб України у фінансуванні, яку проведе Міжнародний валютний фонд у 2026–2027 роках, пише Reuters з посиланням на європейських чиновників.
Ідею щодо кредиту репарацій вперше озвучила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Механізм передбачає використання грошових залишків від заморожених російських активів, які були заблоковані на Заході після вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
Кошти підуть на фінансування потреб України під час війни, а повертати кредит Київ буде лише після отримання репарацій від Росії у межах мирної угоди. Ризики заборгованості розподілятимуться колективно між країнами ЄС та, ймовірно, деякими державами G7.
За даними чиновників, приблизно 210 млрд євро російських активів зараз перебувають у Європі, з них близько 175 млрд євро — у вигляді готівки на рахунках у бельгійському депозитарії Euroclear. Саме ці кошти можуть стати основою нового інструменту підтримки України.
Перед запуском "репараційної позики" ЄС планує повністю погасити попередній кредит G7 на 45 млрд євро (приблизно 50 млрд доларів), погоджений торік. Після цього залишиться близько 130 млрд євро, які можуть бути спрямовані на допомогу Україні.
