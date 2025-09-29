Кібератака на виборчу систему у Молдові: що відомо

Виборча інфраструктура Молдови протягом 27-28 вересня зазнала кількох кібератак, внаслідок чого припинили роботу кілька тисяч молдовських сайтів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Дорін Речан під час парламентських виборів.

За словами Речана, на інфраструктуру, пов’язану з виборчим процесом у Молдові, зокрема Центральну виборчу комісію та кілька виборчих дільниць за кордоном, здійснили декілька спроб кібератак.

«Усі атаки були виявлені та нейтралізовані в режимі реального часу, без впливу на виборчий процес», – додав він.

Служба інформаційних технологій та кібербезпеки була змушена заблокувати платформу host.md через масову кібератаку, через що близько 4 тис. вебсайтів не функціонують.

«Атаки організовані одночасно з метою перевантаження мережі, яка обслуговує ЦВК та іншу виборчу інфраструктуру», – пояснив Речан.

Крім того, на низці закордонних виборчих дільниць повідомили про нібито мінування.

За інформацією МЗС Молдови, повідомлення надійшли щодо дільниць у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі у США та іспанському Аліканте.

«Попередження про мінування почалися саме так, як і передбачала влада раніше, що це станеться в межах втручання російської федерації у виборчий процес», – заявили в МЗС.

Відомство додало, що молдовська влада підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами для збереження виборчого процесу.