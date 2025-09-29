Кібератака на виборчу систему у Молдові: що відомо

Виборча інфраструктура Молдови протягом 27-28 вересня зазнала кількох кібератак, внаслідок чого припинили роботу кілька тисяч молдовських сайтів.
Про це повідомив премʼєр-міністр Дорін Речан під час парламентських виборів.
За словами Речана, на інфраструктуру, пов’язану з виборчим процесом у Молдові, зокрема Центральну виборчу комісію та кілька виборчих дільниць за кордоном, здійснили декілька спроб кібератак.
«Усі атаки були виявлені та нейтралізовані в режимі реального часу, без впливу на виборчий процес», – додав він.
Служба інформаційних технологій та кібербезпеки була змушена заблокувати платформу host.md через масову кібератаку, через що близько 4 тис. вебсайтів не функціонують.
«Атаки організовані одночасно з метою перевантаження мережі, яка обслуговує ЦВК та іншу виборчу інфраструктуру», – пояснив Речан.
Крім того, на низці закордонних виборчих дільниць повідомили про нібито мінування.
За інформацією МЗС Молдови, повідомлення надійшли щодо дільниць у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі у США та іспанському Аліканте.
«Попередження про мінування почалися саме так, як і передбачала влада раніше, що це станеться в межах втручання російської федерації у виборчий процес», – заявили в МЗС.
Відомство додало, що молдовська влада підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами для збереження виборчого процесу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023