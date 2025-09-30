Військовий експерт порахував, скільки коштів втратила росія через українські атаки по НПЗ

Руйнівні атаки України на нафтопереробні заводи завдали збитків країні-агресору росії на щонайменше 100 млрд доларів. Про це з посиланням на військового експерта Філіпа Інгрема повідомило британське видання The Sun у понеділок, 29 вересня.
Експерт зазначив, що нафтогазова монополія російського диктатора володимира путіна помітно страждає від українських атак, які мають на меті дестабілізувати та зрештою "обезголовити" російську військову машину. За словами Інгрема, така українська винахідливість "вражає серце економіки путіна".
"Безпілотники великої дальності, які пролітають 1000 км і більше, перетворюють розгалужену російську нафтогазову імперію на пекельний ланцюг. Хоча цей план є зухвалою авантюрою, це геніальний крок, спрямований на те, щоб повернути реальність конфлікту додому до звичайних росіян", - сказав експерт.
Інгрем наголосив, що наслідки українських атак не стануть простими незручностями для повсякдення росіян. На його думку, росії загрожує серйозна нестача палива, що спричинить величезний тиск на здатність рф продовжувати агресію проти України. "Це нафтова війна", – сказав Інгрем.
