EUobserver: російські дипломати в Європі можуть зіткнутися з суворим контролем за поїздками

російські дипломати в європейських столицях можуть зіткнутися з суворим контролем за поїздками як профілактики підривної діяльності.

Про це йдеться у пропозиції зовнішньополітичної служби ЄС, з якою ознайомилося видання EUobserver, передає "Європейська правда".

Згідно з двосторінковою пропозицією зовнішньополітичної служби, якщо російський дипломат, який базується в Брюсселі, наприклад, захоче проїхати через Люксембург до Гааги, він або вона повинні будуть спочатку повідомити люксембурзьку та голландську владу "щонайменше за 24 години" до перетину їхніх кордонів.

Вони також повинні будуть вказати "марку, тип і номерний знак" свого автомобіля, а також передбачувані пункти перетину кордону і дати в'їзду і виїзду.

Якщо російський дипломат хоче летіти літаком, їхати поїздом або автобусом, він повинен буде вказати "назву перевізника і код маршруту або його еквівалент".

Але якщо будь-яка країна ЄС "захоче це зробити", вона зможе "заборонити або накласти вимогу про отримання дозволу на поїздку або транзит через свою територію" для російського заявника.

Запропоновані правила не зобов'язують тих, хто забороняє, пояснювати, чому.

Проєкт нових правил обговорювали посли ЄС у Брюсселі минулої п'ятниці.

"Початковий прийом був позитивним ... тепер подивимося, як відреагують столиці. Експерти [в Раді ЄС у Брюсселі] обговорюватимуть на початку наступного тижня", – заявив один з дипломатів ЄС у неділю (28 вересня).

Другий дипломат ЄС сказав: "Дехто стверджує, що москва може обмежити пересування західних дипломатів у росії".

Але він додав: "Це було б ескалацією, тому що цілком логічно, що дипломати мають свободу пересування в тій країні, де вони акредитовані, а не скрізь. До того ж росія і так вже обмежує пересування".

Обмеження для дипломатів мають стати частиною 19-го пакета російських санкцій, які також спрямовані проти газового, нафтового та фінансового секторів рф.

І вони стосуватимуться не лише дипломатів, але й російського "консульського персоналу ... членів адміністративно-технічного персоналу або обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв або консульських установ ... [та] членів їхніх сімей", йдеться у пропозиції ЄС.

Наразі російський дипломат, відряджений до будь-якої з 25 країн-членів ЄС, що входять до Шенгенської зони вільного пересування, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які є членами Шенгенської зони, може вільно пересуватися між ними.

Але росія зловживає своїми шенгенськими привілеями, йдеться в пропозиції ЄС.

Московські дипломати, технічний персонал та їхні родичі "часто беруть участь у діяльності, яка сприяє російській агресії проти України". російські дипломати роз'їжджали по ЄС, "поширюючи російську риторику про причини війни", додається в документі.

Вони були "залучені до скоординованих інформаційних маніпуляцій і втручання або інших дій, спрямованих на маніпулювання громадською думкою" в Європі, йдеться в доповіді.

А проєкт правил має на меті "обмежити таку практику", йдеться у пропозиції ЄС.