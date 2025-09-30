Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

EUobserver: російські дипломати в Європі можуть зіткнутися з суворим контролем за поїздками

110

російські дипломати в європейських столицях можуть зіткнутися з суворим контролем за поїздками як профілактики підривної діяльності.

Про це йдеться у пропозиції зовнішньополітичної служби ЄС, з якою ознайомилося видання EUobserver, передає "Європейська правда".

Згідно з двосторінковою пропозицією зовнішньополітичної служби, якщо російський дипломат, який базується в Брюсселі, наприклад, захоче проїхати через Люксембург до Гааги, він або вона повинні будуть спочатку повідомити люксембурзьку та голландську владу "щонайменше за 24 години" до перетину їхніх кордонів.

Вони також повинні будуть вказати "марку, тип і номерний знак" свого автомобіля, а також передбачувані пункти перетину кордону і дати в'їзду і виїзду.

Якщо російський дипломат хоче летіти літаком, їхати поїздом або автобусом, він повинен буде вказати "назву перевізника і код маршруту або його еквівалент".

Але якщо будь-яка країна ЄС "захоче це зробити", вона зможе "заборонити або накласти вимогу про отримання дозволу на поїздку або транзит через свою територію" для російського заявника.

Запропоновані правила не зобов'язують тих, хто забороняє, пояснювати, чому.

Проєкт нових правил обговорювали посли ЄС у Брюсселі минулої п'ятниці.

"Початковий прийом був позитивним ... тепер подивимося, як відреагують столиці. Експерти [в Раді ЄС у Брюсселі] обговорюватимуть на початку наступного тижня", – заявив один з дипломатів ЄС у неділю (28 вересня).

Другий дипломат ЄС сказав: "Дехто стверджує, що москва може обмежити пересування західних дипломатів у росії".

Але він додав: "Це було б ескалацією, тому що цілком логічно, що дипломати мають свободу пересування в тій країні, де вони акредитовані, а не скрізь. До того ж росія і так вже обмежує пересування".

Обмеження для дипломатів мають стати частиною 19-го пакета російських санкцій, які також спрямовані проти газового, нафтового та фінансового секторів рф.

І вони стосуватимуться не лише дипломатів, але й російського "консульського персоналу ... членів адміністративно-технічного персоналу або обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв або консульських установ ... [та] членів їхніх сімей", йдеться у пропозиції ЄС.

Наразі російський дипломат, відряджений до будь-якої з 25 країн-членів ЄС, що входять до Шенгенської зони вільного пересування, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які є членами Шенгенської зони, може вільно пересуватися між ними.

Але росія зловживає своїми шенгенськими привілеями, йдеться в пропозиції ЄС.

Московські дипломати, технічний персонал та їхні родичі "часто беруть участь у діяльності, яка сприяє російській агресії проти України". російські дипломати роз'їжджали по ЄС, "поширюючи російську риторику про причини війни", додається в документі.

Вони були "залучені до скоординованих інформаційних маніпуляцій і втручання або інших дій, спрямованих на маніпулювання громадською думкою" в Європі, йдеться в доповіді.

А проєкт правил має на меті "обмежити таку практику", йдеться у пропозиції ЄС.

Євросоюз, дипломати
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 30 сентября 2025
Понедельник, 29 сентября 2025
Воскресенье, 28 сентября 2025
Суббота, 27 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023