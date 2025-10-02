НБУ: У вересні бізнес відновив позитивні оцінки ділової активності

У вересні 2025 року бізнес в Україні відновив позитивні оцінки ділової активності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 50,4 проти 49,0 у серпні та перевищив показник вересня 2024 року (48,7).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.
Поліпшенню бізнес-настроїв у вересні сприяли кілька ключових чинників: збереження стійкого споживчого попиту, стабільна ситуація в енергетичному секторі, бюджетні інвестиції у відновлення інфраструктури та будівництво доріг, уповільнення інфляції та відносна стабільність валютного ринку.
Водночас на розвиток економічної активності й надалі тиснуть стримувальні фактори: зростання інтенсивності обстрілів, високі витрати на відновлення, підвищення тарифів і брак кваліфікованих працівників.
Найбільш оптимістичними у вересні виявилися підприємства торгівлі. Їхній настрій підтримали достатня пропозиція товарів, активний попит і уповільнення інфляції. У результаті секторальний індекс зріс до 54.0 проти 51.8 у серпні.
Будівельні компанії, попри фінансування дорожніх робіт, стабільний внутрішній попит і сприятливі сезонні умови, не очікували змін у своїй діяльності. Секторальний індекс у вересні становив 50.0 проти 54.0 у серпні.
Промислові підприємства дещо поліпшили свої оцінки, попри руйнування виробничих потужностей, необхідність ліквідації їхніх наслідків та нестачу кваліфікованих кадрів. Секторальний індекс у вересні склав 49.1 проти 48.7 у серпні.
У сфері послуг також відзначається певне пом’якшення оцінок економічних перспектив. Попри зростання витрат бізнесу та складну, дороговартісну логістику, секторальний індекс зріс до 49.4 у вересні порівняно з 47.0 у серпні.
Опитані представники всіх секторів бізнесу прогнозували здорожчання власної продукції, товарів та послуг на тлі очікуваного пришвидшення темпів зростання закупівельних цін.
Ситуація на ринку праці залишається нестабільною. Зокрема:
