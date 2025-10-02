Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Гетманцев пропонує встановити мінімальну зарплату на рівні 12 000 грн

128

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у проєкті державного бюджету підвищити соціальні стандарти. Він наполягає на встановленні прожиткового мінімуму на рівні 4 700 грн, а мінімальної зарплати - 12 000 грн.

Як пише Delo.ua, про це Гетманцев написав у Телеграм.

Він підкреслив, що всі запропоновані зміни до держбюджету – обґрунтовані та вкрай необхідні, а їх прийняття стане кроком до реального наближення цифр у бюджеті до життя людей.

Нардеп неодноразово наголошував на тому, що прожитковий мінімум має базуватися на реальних цифрах, а не на якихось абстрактних вигадках чи застарілих розрахунках.

Тому Гетманцев пропонує з 1 січня 2026 року встановити прожитковий мінімум на рівні 4700 грн (для дітей до 6 років – 4482 грн, для дітей від 6 до 18 років – 6044 грн, для працездатних осіб – 4794 грн, для осіб, хто втратив працездатність – 3786 грн).

Нардеп наголошує, що мінімальна зарплата має бути не менше, ніж 12 000 грн на місяць. Уряд же в проекті бюджету пропонує лише 8 647 грн.

Зауважимо, що станом на жовтень 2025 року мінімальна заробітна плата в Україні складає 8 000 грн на місяць. Вона не змінилася з 1 квітня 2024 року і залишається незмінною до кінця 2025 року. Після відрахування податків (18% ПДФО та 1,5% військового збору) "на руки" працівник отримує близько 6 160 грн.

Гетманцев зауважує, що фінансування соціального захисту і підтримки громадян має бути збільшено на 162 млрд грн.

Його пропозиції включають збільшення фінансування для:

  • підвищення пенсій (+70 млрд);
  • допомоги малозабезпеченим сім'ям, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям громадян (+50 млрд);
  • розвиток соціальних послуг (+6 млрд, направлених на: денний догляд, супровід інклюзивного навчання, мобільні бригади з соцпрацівниками та психологами для надання соціальних і реабілітаційних послуг та екстреного реагування);
  • соціальний захист дітей та сім’ї (+3,8 млрд – на фінансування підвищеного розміру допомог з догляду дітей в сімейних формах виховання);
  • соціальний захист осіб з інвалідністю (+1,9 млрд на персональних асистентів для ветеранів - осіб з інвалідністю I групи)

Гетманцев також пропонує збільшити на 11 млрд грн підтримку громадян, які втратили житло внаслідок вторгнення РФ в Україну.

Додаткове фінансування для підтримки ВПО включає:

  • розширення підстав отримання допомоги ВПО, створення державної програми супроводу евакуації, фінансування підтримки проживання для літніх людей і людей з інвалідністю (+2,5 млрд);
  • розширення надання соціальних послуг (+0,7 млрд);
  • програма підтримки працевлаштування (+3,7 млрд);
  • житло (+3 млрд);
  • медичне забезпечення – розширення програми «Доступні ліки» (+1 млрд).
Гетманцев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 2 октября 2025
Среда, 1 октября 2025
Вторник, 30 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023