Гетманцев пропонує встановити мінімальну зарплату на рівні 12 000 грн

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у проєкті державного бюджету підвищити соціальні стандарти. Він наполягає на встановленні прожиткового мінімуму на рівні 4 700 грн, а мінімальної зарплати - 12 000 грн.

Як пише Delo.ua, про це Гетманцев написав у Телеграм.

Він підкреслив, що всі запропоновані зміни до держбюджету – обґрунтовані та вкрай необхідні, а їх прийняття стане кроком до реального наближення цифр у бюджеті до життя людей.

Нардеп неодноразово наголошував на тому, що прожитковий мінімум має базуватися на реальних цифрах, а не на якихось абстрактних вигадках чи застарілих розрахунках.

Тому Гетманцев пропонує з 1 січня 2026 року встановити прожитковий мінімум на рівні 4700 грн (для дітей до 6 років – 4482 грн, для дітей від 6 до 18 років – 6044 грн, для працездатних осіб – 4794 грн, для осіб, хто втратив працездатність – 3786 грн).

Нардеп наголошує, що мінімальна зарплата має бути не менше, ніж 12 000 грн на місяць. Уряд же в проекті бюджету пропонує лише 8 647 грн.

Зауважимо, що станом на жовтень 2025 року мінімальна заробітна плата в Україні складає 8 000 грн на місяць. Вона не змінилася з 1 квітня 2024 року і залишається незмінною до кінця 2025 року. Після відрахування податків (18% ПДФО та 1,5% військового збору) "на руки" працівник отримує близько 6 160 грн.

Гетманцев зауважує, що фінансування соціального захисту і підтримки громадян має бути збільшено на 162 млрд грн.

Його пропозиції включають збільшення фінансування для:

підвищення пенсій (+70 млрд);

допомоги малозабезпеченим сім'ям, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям громадян (+50 млрд);

розвиток соціальних послуг (+6 млрд, направлених на: денний догляд, супровід інклюзивного навчання, мобільні бригади з соцпрацівниками та психологами для надання соціальних і реабілітаційних послуг та екстреного реагування);

соціальний захист дітей та сім’ї (+3,8 млрд – на фінансування підвищеного розміру допомог з догляду дітей в сімейних формах виховання);

соціальний захист осіб з інвалідністю (+1,9 млрд на персональних асистентів для ветеранів - осіб з інвалідністю I групи)

Гетманцев також пропонує збільшити на 11 млрд грн підтримку громадян, які втратили житло внаслідок вторгнення РФ в Україну.

Додаткове фінансування для підтримки ВПО включає: