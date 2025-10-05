Служба зайнятості: З початку року майже 24 тис. українців скористалися ваучером на безоплатне навчання

З початку 2025 року майже 24 тис. людей скористалися ваучером на безоплатне навчання від Державної служби зайнятості, понад дві третини з них - старші від 45 років.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.
"Найчастіше ваучер беруть люди віком 45 років і старші - вони становлять 69% від усіх отримувачів ваучерів. Внутрішньо переміщені особи складають 22%, люди з інвалідністю 6%, а учасники бойових дій - 3%", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що лідерами за кількістю виданих ваучерів на навчання стали Дніпропетровська, Харківська та Запорізька області.
Медсестринство, психологія, кухар, соціальний робітник та водій автотранспортних засобів - це найпопулярніші професії/спеціальності, які цьогоріч українці обирали за ваучерами.
