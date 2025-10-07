Експерт: У вересні ціни на електроенергію на ринку "на добу наперед" різко знизилися

У вересні ціни на електроенергію на ринку "на добу наперед" різко знизилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.
За словами експерта, у серпні трейдери очікували зростання ціни після рішення НКРЕКП підвищити прайс-кепи.
"Вони бачать, що ціни в серпні високі. Плюс НКРЕКП прийняв у серпні рішення про підвищення прайс-кепів. І тут була така велика хвиля в ЗМІ, і серед деяких фахівців, що ось якщо підняли прайс-кепи, значить відразу ціна буде зростати", - пояснив Омельченко.
Він додав, що саме це спонукало частину трейдерів зробити ставку на підвищення вартості електроенергії.
"І ось деякі трейдери вирішили на цьому зіграти, купили, ціна в серпні була дещо вища, 5 тисяч, вони купили в "Енергоатому" за 4 800 і вже сиділи, потирали руки, а тут хоп, і не спрацював цей прогноз", - розповів експерт.
У результаті, за словами Омельченка, ціна впала майже на 40%, і трейдери зазнали збитків.
"І тепер ціна знизилась на початку на 35–40 відсотків, і весь їх план не вдався, і тому почалися пошуки чорної кішки в чорній кімнаті. Мені здається, що так, дуже просто", – підсумував він.
