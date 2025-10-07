Через відставку Лекорню французькі активи впали разом із євро

Французькі активи впали разом із євро в понеділок після того, як новопризначений прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню пішов у відставку на тлі зростаючого тиску з боку лівих депутатів через його бюджетні плани, що ще глибше занурило другу за величиною економіку єврозони в кризу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Агентство пише, що це стерло з біржових майданчиків мільйони доларів і посилило невизначеність щодо другої за величиною економіки єврозони.
Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню неочікувано подав у відставку президентові Емманюелю Макрону лише за кілька годин після оголошення складу кабінету — зробивши його найкоротшим за тривалістю в сучасній історії Франції.
Паризький індекс CAC 40 обсягом близько $3 трлн впав більш ніж на 1,5%, ставши найгіршим індексом у Європі.
Акції великих банків обвалилися: BNP Paribas, Societe Generale та Crédit Agricole втратили 4-5%.
Євро, яке досі витримувало більшість політичних потрясінь у Франції за останній рік, подешевшало на 0,7% — до $1,1665.
"Тривожно, що новий кабінет протримався лише 12 годин", — сказала аналітикиня Danske Bank Кірстіне Кунджбі-Нільсен. "Схоже, у парламенті немає готовності ухвалити бюджет, тож, на мою думку, дохідності підуть угору, а на парі євро/долар збережеться тиск у короткостроковій перспективі".
Середні за капіталізацією французькі акції теж постраждали — індекс впав на 2,6% і прямує до найбільшого денного зниження з квітня. Інші європейські ринки також не залишилися осторонь: широкий STOXX 600 просів на 0,3%, німецький DAX — дещо слабший.
