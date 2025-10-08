У бюджеті на 2026 рік закладено скорочення фінансування на виплату зарплат військовослужбовцям

У проєкті державного бюджету на 2026 рік закладається суттєве скорочення фінансування на виплату зарплат військовослужбовцям порівняно з поточним роком.

За словами народного депутата Ярослава Железняка мова йде про зменшення на близько 280 млрд грн.

"На зарплати військових у 2026 році планують виділити приблизно на 280 мільярдів менше, ніж у цьому році", - зазначив Железняк.

Депутат наголосив, що скорочення торкнеться не лише закупівель озброєння, а й грошового забезпечення самих військових. Більше того, частина з них, як і раніше, отримуватиме вкрай низькі зарплати.

"Єдина категорія, у якої заробітна плата не змінювалася всі ці роки, - це військові. І влада, чітко розуміючи наслідки своїх дій, закладає менше коштів навіть не на підручники - а на зарплати. Це означає, що сотні тисяч військовослужбовців, які не мають права звільнитися чи перевестися, продовжать отримувати по 20 тисяч гривень. І це - при тому, що вони виконують найнебезпечнішу роботу", - заявив нардеп.