У бюджеті на 2026 рік закладено скорочення фінансування на виплату зарплат військовослужбовцям

У проєкті державного бюджету на 2026 рік закладається суттєве скорочення фінансування на виплату зарплат військовослужбовцям порівняно з поточним роком.
За словами народного депутата Ярослава Железняка мова йде про зменшення на близько 280 млрд грн.
"На зарплати військових у 2026 році планують виділити приблизно на 280 мільярдів менше, ніж у цьому році", - зазначив Железняк.
Депутат наголосив, що скорочення торкнеться не лише закупівель озброєння, а й грошового забезпечення самих військових. Більше того, частина з них, як і раніше, отримуватиме вкрай низькі зарплати.
"Єдина категорія, у якої заробітна плата не змінювалася всі ці роки, - це військові. І влада, чітко розуміючи наслідки своїх дій, закладає менше коштів навіть не на підручники - а на зарплати. Це означає, що сотні тисяч військовослужбовців, які не мають права звільнитися чи перевестися, продовжать отримувати по 20 тисяч гривень. І це - при тому, що вони виконують найнебезпечнішу роботу", - заявив нардеп.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023