Попри позицію Угорщини та Словаччини посли країн ЄС погодили план відмови від російської нафти та газу

Посли країн Європейського Союзу погодили план відмови від російської нафти та газу до 2028 року, попри позицію Угорщини та Словаччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, на закритій зустрічі посли ЄС погодилися передати законопроєкт на розгляд своїм міністрам для схвалення на засіданні 20 жовтня. Рішення послів дозволило здолати перший політичний бар’єр для прийняття закону.
За словами дипломатів, майже всі країни ЄС висловили підтримку плану Єврокомісії. Це свідчить, що закон, ймовірно, все-таки буде ухвалений, попри критику Угорщини та Словаччини, які прагнуть зберегти тісні зв’язки з росією.
До 20 жовтня триватимуть переговори щодо технічних змін до закону.
Одним із головних пунктів закону, що викликає дискусії, залишається питання, чи повинні експортери СПГ до Європи отримувати попередній дозвіл на постачання та проходити перевірку на митниці у портах ЄС, щоб упевнитися, що газ не російський.
Наразі Франція та Італія підтримують загальний план. Однак пропонують або попереднє погодження постачань, якщо це можливо швидко реалізувати, або перевірку на митниці по прибуттю.
Закон передбачає:
Закон також зобов’яже Угорщину та Словаччину розробити національні плани для повної відмови від російських енергоносіїв до 2028 року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023