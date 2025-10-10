Державна служба зайнятості: Роботодавці шукають переважно молодих працівників

У 2025 році на ринку праці спостерігається обернена пропорційність між попитом та пропозицією: роботодавці шукають переважно молодих працівників, тоді як більшість зареєстрованих шукачів становлять люди старшого віку.
Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба зайнятості (ДСЗ).
За даними служби, кількість наймолодших шукачів роботи майже в 10 разів нижча, ніж число найстарших. Наразі вік шукачів роботи розподілено так (через заокруглення загальна сума трохи менша за 100%):
Департамент реалізації політики зайнятості ДСЗ називає кілька факторів, які пояснюють низьку частку молодих людей у статистиці.
Працевлаштування через практику: Багато великих компаній (ІТ, агро, промисловість) підбирають молодь під час навчальної практики, пропонуючи одразу працевлаштування. Тому великий відсоток випускників не звертається до Служби зайнятості.
Неформальна зайнятість: Значна частина молодих людей працює неофіційно (особливо в сільському господарстві, будівництві, торгівлі) і менше зацікавлена у легальному оформленні.
Демографічний дисбаланс: На ринку не вистачає чоловіків. Їхня частка серед шукачів до 25 років становить 40%, але у віці 25-55+ років вона різко падає до 25%. І лише для шукачів роботи старшого віку співвідношення жінок і чоловіків знов повертається до пропорції 64% до 36%.
Шукачі роботи різного віку шукають різні вакансії:
