Мудра: Україна сподівається отримати перші кошти із "репараційного кредиту" ЄС в кінці цього року або на початку наступного

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що Україна сподівається отримати перші кошти із так званого "репараційного кредиту" ЄС в кінці цього року або на початку наступного.

Про це вона сказала у коментарі "Суспільному" під час Donbas media forum, пише "Європейська правда".

Мудра відзначила, що триває активне обговорення "репараційного кредиту" обсягом близько 140 млрд євро серед країн-членів ЄС.

"Ми маємо сподівання, що це обговорення завершиться точно цього року і, можливо, в кінці року чи на початку наступного ми отримаємо перші кошти з цього "репараційного кредиту", який, за попередніми підрахунками, буде в розмірі близько 140 мільярдів євро", – сказала Мудра.

Вона також повідомила, що на рівні G7 тривають консультації щодо залучення США, Великої Британії, Канади та інших партнерів до підтримки ініціативи, оскільки ЄС вважає важливим заручитися їхньою політичною та фінансовою підтримкою.

За словами заступниці керівника ОПУ, основні заморожені російські активи зберігаються в Європі, зокрема в Бельгії, але переговори ведуться окремо з кожною країною-партнером – США, Канадою, Сполученим Королівством і Японією.