Першою країною єврозони, яка інвестувала державні кошти у біткоїн, став Люксембург

Люксембург офіційно став першою державою єврозони, чий суверенний фонд інвестував у біткоїн. Міжпоколіннєвий суверенний фонд добробуту (FSIL) виділив 1% своїх активів на купівлю біржових фондів (ETF), що відстежують вартість першої криптовалюти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Сoindesk.

Про це під час презентації бюджету на 2026 рік у Палаті депутатів заявив міністр фінансів країни Жиль Рот. За його словами, рішення ухвалене в межах оновленої інвестиційної політики FSIL, яку уряд затвердив у липні 2025 року.

"Ця інвестиція демонструє зрілість нового класу активів і підкреслює лідерство Люксембургу у сфері цифрових фінансів", — зазначив директор Казначейства Люксембургу Боб Кіффер.

FSIL було створено ще у 2014 році для формування резервів на користь майбутніх поколінь. Нині активи фонду становлять близько 730 млн доларів, більшість із яких розміщено у надійних облігаціях. Водночас оновлена стратегія дозволяє інвестувати до 15% активів у так звані альтернативні напрямки — приватні акції, нерухомість та криптоактиви.

Інвестиції у біткоїн фонд здійснив через біржові фонди (ETF), щоб мінімізувати операційні ризики.

"Дехто скаже, що ми запізнилися або вклали надто мало, але для FSIL це оптимальний баланс між обережністю та сигналом довіри до потенціалу біткоїн", — додав Кіффер.

Окрім Люксембургу, у Європі біткоїнами також володіють Фінляндія, Грузія та Велика Британія. Однак у більшості випадків криптоактиви потрапили до державної власності після конфіскацій, тоді як Люксембург став першим, хто зробив це як інвестицію.