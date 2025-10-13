Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Експерт: Потрібно доопрацювати класифікатор видів економічної діяльності, передбачивши лобіювання як самостійного виду

120

Зареєстровані суб’єкти лобіювання добиваються внесення змін до законодавства з метою ефективного функціонування інституту лобістів. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів».

За словами лобіста та адвоката Дениса Кешкентія, потрібно доопрацювати класифікатор видів економічної діяльності, передбачивши лобіювання як самостійного виду. Як приклад, юрист навів гіпотетичну ситуацію з отриманням 1 тис. грн для просування морозива. Гроші можна витратити на купівлю морозива, зустріч з різними виробниками та привітання дитини – усе це три різні види витрат. Проте клієнт платить лобісту не за «купівлю» законопроєкту, а за витрачений час для досягнення мети, що є формою винагороди за професійну роботу.

Заступник голови правління Національної асоціації лобістів України Ірина Шаповалова підтвердила «Главкому», що наразі держава не визначила чіткий механізм сплати податків для суб’єктів лобіювання. А саме – відсутній окремий КВЕД. Йдеться про визначення коду економічної діяльності, який має не лише технічне, а й велике репутаційне значення для лобістів, підкреслила вона.

«Формально робота лобістів підпадає під класифікатор «Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю», однак подібне формулювання не відповідає правовому статусу суб’єкта лобіювання, визначеному законом про лобіювання. Національна асоціація лобістів України працює над впровадженням коду КВЕД для лобістської діяльності, оскільки це важливо для професійного статусу, належної державної реєстрації, податкового адміністрування і головне – відмежує від суміжних видів діяльності», – вважає Ірина Шаповалова.

Крім того, новостворені лобісти скаржаться на недосконалій роботі Реєстру прозорості, який веде НАЗК, і де реєструються суб’єкти лобіювання.

«Я поспілкувався з колегами, які зареєстрували в реєстрі Адвокатські об'єднання спочатку. Вони також згодні, що це помилка, тому потім зареєструвались як фізичні особи. Так що на цей час реєстр – недосконалий і штучно розширений», – зазначив співрозмовник «Главкому», який став лобістом.

Водночас керівниця Української асоціації лобіювання і співвласниця ТОВ «Гуд Політікс» Ганна Лачихіна вважає, що у Реєстрі громадськість побачить, інтереси в яких сферах найбільше лобіюються, які бізнес-структури найбільше долучаються до процесу прийняття рішень. Кожна комунікація на рівні Верховної Ради, міністерств (посадовці категорій «А») з лобістами автоматично залишатиме слід у звітах, що відображатимуться у Реєстрі прозорості.

«Як виглядає професія лобіста? Найголовніше – це розуміння, як працює політична система, як працює система державного управління. Тобто процедурні моменти: як приймаються рішення; які стадії вони долають; які є дедлайни для кожного етапу прийняття рішень на рівні держави. Іще важливими навичками лобіста є розгалужена мережа контактів та зв’язків в органах державної влади на різних рівнях, а також вміння доносити свою позицію під різними кутами зору. Він має бути хорошим переговорником, від якого у подальшому залежатиме прийняття рішення посадовою особою», – додала експерт.

Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості було зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання.

лобіювання
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 13 октября 2025
Воскресенье, 12 октября 2025
Суббота, 11 октября 2025
Пятница, 10 октября 2025
Четверг, 9 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023