Кабмін ухвалив рішення про запровадження перевірок пенсіонерів-чорнобильців

У той час, як пенсії в Україні проіндексували не всім, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запровадження перевірок пенсіонерів-чорнобильців, які претендують на щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 2361 гривні.
Про це повідомили на сайті уряду.
Згідно з постановою від 8 жовтня, вісім обласних адміністрацій створять тимчасові комісії, які перевірятимуть достовірність документів, що підтверджують періоди та місце проживання осіб у зонах відселення після аварії на ЧАЕС — станом на 26 квітня 1986 року або у період до 1 січня 1993 року.
Перевірки охоплять мешканців таких областей:
Після ухвалення рішень комісіями дані про підтверджене місце проживання внесуть до реєстру територіальної громади та передадуть до інформаційної системи Державної міграційної служби.
Саме на підставі цієї інформації Пенсійний фонд України здійснюватиме доплати до пенсій.
Таким чином, право на отримання надбавки матимуть лише ті пенсіонери, чий статус і місце проживання на забруднених територіях буде документально підтверджено.
