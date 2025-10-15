Експерт: Фінансування перевезень залізницею із держбюджету є логічним

Якщо держава забезпечить компенсацію збитків за пасажирські перевезення Укрзалізниці з бюджету, це буде правильним кроком, адже соціальні зобов’язання компанія має виконувати за рахунок податків, а не крос-субсидування. Крім того, наявність фінансування допоможе УЗ утримати тарифи на вантажні перевезення, а відтак - запобігти втраті клієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Константина Салія.
За словами Салія, фінансування перевезень із держбюджету є логічним, адже податки, сплачені населенням, мають спрямовуватись на найнагальніші потреби, зокрема на перевезення громадян із зон бойових дій.
"Якщо на це витрачаються кошти, а є собівартість пасажирських перевезень, держава повинна розподіляти цей ресурс так, щоб забезпечувати життєдіяльність українців", - зазначив він.
Салій підкреслив, що відсутність бюджетної підтримки призводить до зростання витрат бізнесу та втрати клієнтів залізницею. "Якщо гроші беруть не з бюджету, а з виробників, відбувається перехід на автомобільний транспорт. Укрзалізниця втрачає клієнтуру і обсяги надходжень", - пояснив він.
На його думку, державна підтримка допоможе уникнути подальшого підвищення тарифів та зменшить ризики монополізації ринку. "Ми сподіваємося, що це буде певна гарантія. Адже якщо держава дала компенсацію, тоді підвищення тарифів буде важче обґрунтувати", - додав він.
Він також наголосив на потребі більшої відкритості УЗ та спрощення доступу приватних компаній до інфраструктури. "Якщо виробники купують власні вагони й тепловози, вони повинні мати можливість користуватися коліями за доступним тарифом. Це зробить українські товари більш конкурентоспроможними", - підсумував Салій.
