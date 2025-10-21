США проти використання заморожених активів рф як забезпечення для залучення позики Україні

Сполучені Штати відмовляються приєднатися до ініціативи ЄС щодо використання заморожених активів центробанку рф як забезпечення для залучення позики Україні до €140 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Як повідомляють джерела, знайомі з перебігом переговорів, американські офіційні особи під час зустрічей Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні минулого тижня повідомили європейським колегам про своє небажання підтримати план ЄС на цьому етапі.

Головні причини опору США:

Ризики для стабільності ринку: За словами одного з джерел, США посилаються на можливі ризики для світової фінансової стабільності, які може спричинити використання заморожених активів у якості застави.

Ухилення від зобов'язань: Інше джерело стверджує, що Вашингтон на даному етапі просто ухиляється від взяття на себе зобов'язань.

Рішення США є значною невдачею для Європейської комісії, яка готує детальний проєкт механізму, сподіваючись отримати схвалення лідерів ЄС вже на саміті в Брюсселі цього тижня.

Попри те, що більшість із 280 мільярдів євро заморожених російських активів зберігається в Європі (переважно в бельгійському Euroclear), Бельгія та Європейський центральний банк (ЄЦБ) також висловлюють серйозні занепокоєння. Скептики, зокрема в Бельгії, попереджають про ризики судових позовів з боку москви, дестабілізацію європейського фінансового центру та навіть потенційне послаблення євро.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що підтримує ідею використання активів як застави, але наголосила на життєвій важливості спільного підходу всіх країн, що володіють активами.

Європейські чиновники висловили розчарування позицією США, особливо з огляду на те, що адміністрація президента Дональда Трампа раніше закликала ЄС активніше використовувати російські кошти. Хоча обсяг російських активів, заморожених у США, мінімальний (близько $5 млрд), підтримка Вашингтона була б ключовим позитивним сигналом для всієї G7.

Як пише Bloomberg, опір США збігається з поновленням дипломатичних зусиль Білого дому щодо припинення бойових дій. Минулого тижня президент Трамп прийняв президента України Володимира Зеленського і оголосив про плани найближчим часом зустрітися з президентом росії володимиром путіним у Будапешті.