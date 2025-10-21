Рахункова палата провела аудит використання бюджетних коштів на військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди

Рахункова палата (РП) провела аудит відповідності використання бюджетних коштів на військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, за результатами якого об’єкти усунули порушень на суму близько 5 млрд грн, повідомила РП.

Згідно із повідомленням, аудит стосувався стану будівництва фортифікаційних споруд у період з січня 2023 року по вересень 2024 року, а також використання бюджетних коштів на ці цілі Міністерством оборони України та державними замовниками.

"За результатами аудиту виявлено низку системних недоліків, що завадили належному будівництву споруд. Йдеться про недостатність нормативно-правового регулювання процесів та затримки з затвердженням державної програми будівництва фортифікацій, недоліки з обліком, звітністю та фактичною готовністю споруд", – повідомила Рахункова палата.

Крім того, були виявлені проблеми з використанням коштів резервного фонду держбюджету, невикористання коштів у повному обсязі та наявність простроченої дебіторської заборгованості, ризики завищення вартості робіт та інше.

Зазначається, що об’єкти аудиту усунули більшу частину недоліків під час проведення контрольного заходу. Зокрема, була погашена майже вся протермінована дебіторська заборгованість, повернуті до держбюджету невикористані кошти резервного фонду, скоригована договірна вартість матеріальних ресурсів і послуг, а також відшкодована вартість тих, чия ціна була завищена.

Було також вдосконалено нормативно-правове регулювання у сфері фортифікаційного будівництва, поставлено на облік придбані матеріальні цінності, подано до суду позови щодо стягнення штрафних санкцій за невиконання договірних зобов’язань. Збройним Силам України була передана частина матеріалів, що перебували на відповідальному зберіганні підрядників.