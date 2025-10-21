Василевська-Смаглюк: Точної дати голосування за законопроєкт про віртуальні активи наразі назвати неможливо

До законопроєкту про легалізацію ринку віртуальних активів в Україні та правил їх оподаткування подано вже 2500 правок, а тому внесення у сесійний зал та голосування в другому читанні відбудеться лише після їх повного розгляду, а отже точної дати голосування в залі наразі назвати неможливо. Про це в коментарі УНН розповіла народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

3 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає легалізацію ринку віртуальних активів в Україні та встановлює правила їх оподаткування.

Документ передбачає, що загальна ставка оподаткування операцій з віртуальними активами становитиме 18% податку на прибуток та 5% військового збору. Водночас у перший рік після набуття чинності закону діятиме пільгова ставка у 5% для виведення коштів у фіат (звичайні гроші).

Проте, наразі досі не визначено, хто буде регулятором - Національний банк України чи Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків.

Наразі законопроєкт готується профільним комітетом до другого читання.

Як розповіла Василевська-Смаглюк, термін подачі правок між першим та другим читанням вже завершився, і з наступного тижня планується розпочати попередню роботу над ними, зокрема у форматі робочих груп.

"Точної дати підготовки фінального документа наразі немає, оскільки спочатку необхідно розглянути всі правки, провести робочі групи з усіма зацікавленими сторонами та винести проєкт на розгляд Комітету. Оскільки правок багато, цей процес може бути тривалим", - повідомила Василевська-Смаглюк.

За її словами, на сьогодні до законопроєкту подано 2500 правок, проте "деякі з них мають спамовий характер".

Вона наголошує, що "питання визначення основного регулятора залишається дискусійним".

"Згідно з поточною редакцією законопроєкту, регулятора визначатиме Кабінет міністрів України у встановленому ним порядку, за погодженням з Національним банком. При цьому, сам Національний банк також може бути визначений Регулятором", - додає нардеп.

Окрім того, нардеп зазначає, що "внесення у сесійний зал та голосування в другому читанні відбудеться лише після повного розгляду всіх 2500 правок, проведення необхідних робочих груп та фінального затвердження законопроєкту на Комітеті".

"Тому точної дати голосування в залі наразі назвати неможливо, але сподіваємось, що цей строк буде коротким, так як прийняття цього законопроєкту є наближенням до гармонізації з європейським законодавством, а саме гармонізації з принципами MiCA", - резюмувала нардеп.