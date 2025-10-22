Войти

Андрющенко: Країна-агресор готується легалізувати роботу морського порту в окупованому Бердянську

Країна-агресор росія готується легалізувати роботу морського порту в окупованому місті Бердянськ Запорізької області. Про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив 21 жовтня.

За його словами, напередодні прем’єр-міністр рф михайло мішустін підписав розпорядження про створення постійного багатостороннього вантажного пункту пропуску в порту Бердянська. Відповідні роботи доручені Федеральному агентству з облаштування державного кордону ("росгранстрой"). Вони повинні бути завершені до кінця 2026 року.

Окупанти хочуть, щоб після завершення робіт пропускна здатність морського порту в Бердянську склала близько 4800 членів екіпажів на рік і понад 200 вантажних суден. Крім того, щорічний вантажообіг складе близько 1,5 мільйона тонн.

Виконання цих робіт дозволить окупантам інтегрувати порт у транспортну систему рф. Також вони спробують легалізувати вивезення зерна, металу та інших товарів з окупованих територій України.

