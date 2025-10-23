Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Рютте підтримує ідею Трампа про зупинення війни рф проти України по лінії фронту

102

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримує ідею президента США Дональда Трампа про зупинення війни рф проти України по лінії фронту.

Як передає РБК-Україна, про це Рютте заявив під час спілкування з журналістами.

У генсека запитали, чи вважає він необхідним припинення вогню між Україною і росією до початку мирних переговорів.

У відповідь Рютте нагадав, що нещодавно Трамп закликав Україну і росію зупинитися там, де вони зараз перебувають.

"Звучить просто, але, звичайно, це саме те, що потрібно. Тому я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де перебуваєте - це головне послання. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити - я особисто, постпред, усі ми - щоб допомогти йому реалізувати це бачення", - додав він.

НАТО, Трамп, Рютте
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 23 октября 2025
Среда, 22 октября 2025
Вторник, 21 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023