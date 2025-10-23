Рютте підтримує ідею Трампа про зупинення війни рф проти України по лінії фронту

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримує ідею президента США Дональда Трампа про зупинення війни рф проти України по лінії фронту.
Як передає РБК-Україна, про це Рютте заявив під час спілкування з журналістами.
У генсека запитали, чи вважає він необхідним припинення вогню між Україною і росією до початку мирних переговорів.
У відповідь Рютте нагадав, що нещодавно Трамп закликав Україну і росію зупинитися там, де вони зараз перебувають.
"Звучить просто, але, звичайно, це саме те, що потрібно. Тому я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де перебуваєте - це головне послання. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити - я особисто, постпред, усі ми - щоб допомогти йому реалізувати це бачення", - додав він.
