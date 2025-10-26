Трамп: Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти, а Індія скорочує їх повністю

Президент США Дональд Трамп заявив про значне скорочення закупівель російської нафти Китаєм. Водночас Індія припиняє закупівлі повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою Трампа запитали запитали, чи планує він обговорювати з главою КНР Сі Цзіньпіном - закупівлі російської нафти. Зокрема, чи турбує американського лідера те, що Китай купує нафту з рф.
У відповідь глава Білого дому сказав таке:
"Можливо, я буду обговорювати це. Але знаєте, що робить Китай... не знаю, ви, ймовірно, бачили сьогодні - Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти, а Індія скорочує їх повністю. І ми вже ввели санкції", - заявив Трамп.
