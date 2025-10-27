Туск: Вважаю, що вихід Британії з ЄС – одна з найбільших помилок в нашій історії

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що не до кінця розуміє рішення колишнього глави британського уряду Девіда Кемерона організувати референдум про вихід із ЄС у 2016 році.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю The Sunday Times.

Туск сказав, що "ніколи не змінить своєї думки про Brexit", який припав на той час, коли він був головою Європейської ради.

"Я вважаю, що це одна з найбільших помилок в нашій (спільній європейській. – Ред.) історії. І сьогодні, на мою думку, це набагато більш очевидно", – додав він.

На думку польського премʼєра, Британія є не лише частиною, а й джерелом цінностей і принципів Європи.

"Коли на початку 90-х років ми тут, у Польщі, говорили про наше майбутнє членство в ЄС, одним із найсильніших аргументів на користь вступу Польщі до ЄС був той факт, що Велика Британія була його частиною", – згадав Туск.

За словами глави уряду Польщі, він і далі поважає Девіда Кемерона, але досі не може зрозуміти, як той міг так легковажно ризикнути долею своєї держави.

"Я не збираюся нікого звинувачувати, бо це було самостійне рішення ваших громадян. Але Кемерон був дуже відвертий зі мною. Він був абсолютно впевнений, що виграє референдум, і це була одна з найбільших помилок в нашій історії – організувати референдум з ілюзією, що він обов'язково виграє, а причина для цього була дуже незначною", – сказав він.