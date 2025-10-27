Премʼєр Словаччини виступає проти використання заморожених російських активів для фінансування України

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти плану Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України, повідомляє SME.
"Я відмовляюся, щоб Словаччина брала участь у будь-якій фінансовій схемі, яка допомогла б Україні впоратися з військовими витратами", – заявив Фіцо, якого цитує видання.
Він також розкритикував намір Євросоюзу конфіскувати заморожені російські активи на суму 140 млрд євро.
"Ми зіткнемося з величезною кількістю міжнародних судових спорів", – сказав Фіцо, додавши, що росія може вжити заходів у відповідь і конфіскувати будівлі чи кораблі, які належать європейським державам.
За його словами, Словаччина допомагатиме Україні медичною допомогою чи розмінуванням, але не фінансуватиме військові потреби України. "Жодна летальна зброя не потрапить в Україну безкоштовно", - сказав Фіцо. Однак Словаччина продовжить продавати боєприпаси.
Прем'єр не виключає, що на цю тему може бути скликана позачергова сесія парламенту.
