Бессент: США, найімовірніше, відмовляться від введення 100% мита проти Китаю

Сполучені Штати, найімовірніше, відмовляться від плану введення 100% мита проти Китаю.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В ефірі NBC News він сказав, що досяг "вельми істотних рамок" з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном. Зокрема, досягнуті в Малайзії домовленості дадуть змогу президенту США Дональду Трампу і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну обговорити подальшу торговельну співпрацю вже наступного тижня.
Порядок денний охоплює більш збалансовану торгівлю між США і КНР, закупівлі Китаєм американської та іншої сільськогосподарської продукції, а також врегулювання фентанілової кризи в США.
На запитання, чи очікує він, що США реалізують погрозу Трампа ввести 100% мита на китайські товари, Бессент відповів негативно.
"Ні, не впевнений, і я також очікую, що ми отримаємо певне відтермінування щодо контролю за експортом рідкоземельних металів, про яке китайці говорили", - сказав глава Мінфіну США.
Бессент додав, що остаточні умови будуть визначені двома лідерами.
